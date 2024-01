Fluminense fecha com o goleiro Felipe Alves, ex-São Paulo, para a reserva de Fábio

O goleiro Fábio é uma das unanimidades no time titular do Fluminense, mas ganhou um novo companheiro de posição nesta segunda-feira para receber um respiro em ano cheio de competições para o campeão da Copa Libertadores. A diretoria tricolor anunciou a chegada do também veterano Felipe Alves, de 35 anos, que estava encostado no São Paulo.

"O Fluminense acertou a contratação do goleiro Felipe Alves. O jogador de 35 anos esteve nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2024", oficializou o Fluminense.

"Estou muito feliz pela oportunidade. É um momento único, o Fluminense é um grande clube. Espero poder representar bem e honrar esta camisa", disse o goleiro, que vai se reencontrar com o técnico Fernando Diniz, com quem já trabalhou em outras oportunidades.

"Vai ser uma honra (trabalhar novamente com Diniz). Já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes. E é sempre um privilégio. O futebol moderno tende sempre a passar por esse processo de os goleiros utilizares os pés, tanto na primeira linha de saída quanto para impor uma superioridade numérica para poder se sobressair em relação ao adversário", afirmou o reforço, conhecido por ser um exímio defensor de cobranças de pênalti e pela qualidade com os pés, característica valorizada pelo comandante do Fluminense.

"Acho que é uma tendência, que todos os clubes têm procurado um goleiro que possua essa qualidade na saída, de posse de bola, lançamento e jogo curto. Acho que é uma tendência do futebol e o Fluminense está um passo à frente por conta do Fernando, seu estilo de jogo e maneira de trabalhar", declarou.

Felipe Alves defendeu o São Paulo na última temporada, mas pouco foi utilizado por Dorival Júnior. Ele ainda acumula passagens por clubes como Athletico Paranaense e Fortaleza e é o terceiro reforço anunciado pelo Fluminense, após acordos com o meia Renato Augusto e o zagueiro Antonio Carlos.