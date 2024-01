Esvaziada, Esplanada tem policiamento reforçado um ano após ataques do 8/1

No dia em que se completa um ano após dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, o policiamento na Esplanada dos Ministérios foi reforçado. Dois mil policiais militares estão nos arredores das sedes dos Três Poderes - número quatro vezes maior do que o contingente que estava disponível no dia dos ataques em 2023. Da rodoviária do Plano Piloto até os prédios dos Três Poderes, não há revista a pedestres e somente uma parte da via em frente ao Palácio do Planalto teve o trânsito para veículos interrompido.

No Congresso Nacional, onde ocorre o ato Democracia Inabalada, agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e grades impedem a circulação de pedestres. A área só é acessada por pessoas credenciadas.

Em frente ao Palácio do Planalto, a avenida José Sarney foi interditada, com circulação restrita para veículos policiais e oficiais. Ao lado da sede do Executivo, encontram-se policiais da cavalaria da PMDF e de batalhões especializados.

Na frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 250 agentes da Força Nacional estão posicionados. No ano passado, a corporação foi posicionada em frente ao prédio, que não sofreu tentativas de invasões pelos vândalos.

A sede do Supremo Tribunal Federal (STF) teve a segurança externa intensificada neste 8 de janeiro, com viaturas da Polícia Judiciária. Próximo à Corte, outros veículos da PMDF estão estacionados. O prédio foi o principal alvo dos golpistas no ano passado, com vidraças quebradas, móveis depredados e tapetes encharcados de água.

Nesta segunda, a Esplanada está vazia. Nem mesmo os turistas, frequentes neste período do ano em Brasília, apareceram. Um dos poucos visitantes que estavam no local era o professor Adilson Fernandes, 45 anos, de Minas Gerais, que passou a virada do ano na capital federal.

O professor disse que planejava conhecer a sede do Legislativo na férias. A visitação, porém, foi do suspensa da última quinta-feira, 4, até esta terça-feira, 9.

"Por serem lugares que representam o povo, seria bom se pudéssemos andar e conhecer. Mas entendemos o motivo (dos bloqueios). Gente mal intencionada queria invadir isso aqui e dar um golpe", afirmou Adilson, diante das grades que foram colocadas para proteção do Congresso.

QG do Exército tem entrada bloqueada

O Exército bloqueou a entrada e a saída de veículos e pedestres para o Quartel-General do Exército, a 11 quilômetros da Praça dos Três Poderes. A via que liga o Eixo Monumental à base militar está fechada com grades. Foi do local que saíram os manifestantes golpistas rumo aos principais prédios públicos do País no ano passado. Parte deles estava acampada em frente ao QG da Força desde a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2023.