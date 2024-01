Zé Vaqueiro desabafa sobre filho recém-nascido internado: Não vejo a hora dele vir para casa

Na noite do último domingo, dia 7, o cantor sertanejo Zé Vaqueiro, de 24 anos de idade, utilizou os Stories para compartilhar uma foto de seu filho caçula, Arthur, que está internado desde que nasceu, em julho de 2023. No hospital, o pequeno, fruto de seu casamento com Ingra Soares, de 32 anos de idade, foi diagnosticado com a síndrome de Patau.

A cada dia que passa, vejo o quanto Deus tem sido maravilhoso, cuidando e abençoando meu amor. Não vejo a hora dele vir para casa! Mas tudo é no tempo de Deus, escreveu o cantor.

Para quem não sabe, Arthur nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 e está internado desde então. A doença genética é caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações congênitas.

A primeira vez que o papai compartilhou o rostinho do bebê foi em novembro de 2023, quando ele estava com cerca de três meses de idade.

Seguimos confiando em Deus e na sua força, meu filho, disse na época.