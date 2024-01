Kate Middleton estaria chateada com a ida de Príncipe George para internato católico

Ao que parece, Kate Middleton está aflita com as mudanças que a família vai passar nos próximos meses. Isso porque, de acordo com InTouch, a princesa não concorda com a decisão do marido, Príncipe William, de mandar o filho do casal, George, para o Eton College, um internato católico só para garotos.

Assim que completar 13 anos de idade, o herdeiro vai estudar na mesma instituição que o pai e o tio, William e Harry, frequentaram quando jovens. Considerada a escola mais elitista do mundo, os pais de George vão desembolsa 50 mil euros por ano, cerca de 300 mil reais para que o pequeno participe dos estudo.

Kate discorda há muito tempo do marido sobre mandar George embora, embora seja uma tradição. Ela acha que mandá-lo para uma instituição tão abafada e de alta classe vai contra todos os seus esforços para modernizar a monarquia. Além disso, ela sentirá muita falta de George. Ela e William discutiram sobre isso durante anos, mas ele finalmente venceu, disse uma fonte ao veículo.