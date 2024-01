Ponte Preta se aproxima de acerto com atacante Philippe Costa, ex-Goiás

Ainda sem oficializar reforços para 2024, a Ponte Preta continua no mercado e avançou na negociação com o atacante Philippe Costa, de apenas 23 anos, que está livre após não ter o vínculo renovado com o Goiás.

Philippe Costa tem 24 jogos com a camisa esmeraldina e marcou quatro gols. Ele tem passagens ainda por Vila Nova, Grêmio Anápolis-GO, além de ter jogado no futebol da Suíça e dos Emirados Árabes Unidos.

A expectativa da Ponte é confirmar os reforços antes do início do Paulistão. O clube campineiro já tem um acerto com os laterais Igor Inocêncio e Gabriel Risso, o zagueiro Nilson Júnior, o volante Emerson Santos, os meias Dodô, além dos atacantes Fábio Lima e Iago Dias.

Outro jogador que está próximo de ser anunciado na Ponte Preta é o zagueiro Luís Haquin, da seleção da Bolívia. Ele atuou na última temporada pelo Bolívar.

O Paulistão começará em 21 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).