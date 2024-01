Brasilidades tomam conta dos finais de semana de janeiro no Sesc Santo André

Em janeiro o Sesc Santo André, na Vila Guiomar, enaltece a cena musical brasileira com uma série de shows, celebrando a riqueza e diversidade cultural do país. Confira a agenda da instituição.

Vidal Assis abre as apresentações, na sexta-feira (12), às 20h, com a homenagem a Emílio Santiago, no show Veludo Negro. De acordo com a equipe organizadora do Sesc, a proposta do projeto não só evidencia a capacidade vocal de Assis, mas também destaca a rica herança do samba: "por meio desta intervenção que o show busca associar a negritude à elegância e leveza, desafiando estereótipos e contribuindo para uma visão ampla e real sobre a identidade negra no Brasil". Para esta atração os ingressos variam entre R$ 40, R$ 20 e R$12,00.

Em seguida, no dia 13, das 19h às 20h30, a amizade e parceria musical de longa data entre Luciana Mello e Walmir Borges se transformam em uma envolvente roda de samba. Unidos no Samba A2, eles reverenciam essa poderosa expressão da cultura negra. Walmir Borges, com sua carreira dedicada ao gênero, assume o palco com Luciana Mello, que com seus 35 anos de trajetória permeados pela influência do melhor do samba, herdada de seu pai Jair Rodrigues, colorem o palco da região na noite de sábado. Aos interessados, os ingressos saem por R$ 50,00, R$25,00 e R$ 15,00.

No dia 21, das 19h às 20h30, o Projeto Tânia Maria apresenta o show Parabéns Tânia, idealizado por Lael Medina. O espetáculo é uma homenagem a figura icônica da música brasileira. Formado no final de 2017, o grupo traz ao palco um repertório que abrange diferentes épocas da carreira de Tânia, desde sucessos aclamados até vertentes mais instrumentais, mergulhando na obra da artista, reconhecida pelo estilo e de contribuição para o "World Brazilian Jazz". Para conferir a apresentação, são cobrados os valores de R$ 40,00, R$ 20,00 e R$12,00.

No último final de semana do mês, 26 e 27, o Baile dos Fios convida o público para uma celebração das festas brasileiras. O quarteto expande sua formação convidando a voz poderosa de Maria Alcina para proporcionar uma jornada através de influências dos antigos bailes de gafieira, maxixes, frevos e forrós, abraçando as tradições das bandas de pífanos e orquestras de frevos, unindo o passado e presente em uma festa musical brasileira.

Baile dos Fios convida o público para uma homenagem a todas as festas brasileiras. No repertório, que ocorre dia 26 das 20h às 21h30, e no dia 27 das 19h às 20h30, há uma mistura de influências dos antigos bailes de gafieira, maxixes, frevos, forrós e o carnaval de rua. A instrumentação e sonoridade propostas têm como referência as formações tradicionais das Bandas de Pífanos, Orquestras de Frevo, Fanfaras, Forró de Rabeca e contemporâneos, como o Baile do Almeidinha, Spok Frevo Orquestra e Pife Muderno.

Maria Alcina é a convidada para dividir o palco com a banda. Com sua carreira de mais de cinco décadas, destacou-se como uma das principais intérpretes da música popular brasileira. Tendo iniciado sua trajetória nos anos 1970, quando ganhou notoriedade ao mesclar influências do tropicalismo e da música brega em suas apresentações extravagantes e performances teatrais. Para conferir, os ingressos saem na faixa de R$ 50,00, R$ 25,00 e R$15.

Informações também podem ser conferidas em: https://www.sescsp.org.br/unidades/santo-andre/.