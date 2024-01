MC Carol casa com ator pornô, Cosme Santiago

O amor está no ar! Nesta segunda-feira, dia 08, MC Carol compartilhou as fotos de seu casamento no Instagram. A cantora oficializou a união com o ator de filmes adultos Cosme Santiago.

Carol colocou na legenda das fotos do casório, que eles se conheceram há exatamente um ano antes da festa:

Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024.

Nos comentários, vários artistas comemoraram a união da MC. Entre os nomes estavam: Jojo Todynho, Karol Conká, João Guilherme, Fred Nicácio, Regina Casé e Pabllo Vittar.