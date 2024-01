Antonio Pezzolo. O reflorestamento. O amigo. A praça que não saiu. Cicpaa, Cetesb... Tal pai, tal filho.

SEMENTES NA SERRA

Concordo com o título "Eles fizeram o Semasa. Semearam a Cetesb. Cabe à Memória perpetuá-las." (5-1-2024).

Lembro-me de Antonio de Andrade que ingressara como estagiário, enquanto aluno de Química de uma Escola que havia na Avenida Dom Pedro II, em Santo André. De lavador de vidros, esse jovem foi galgando postos, após ingressar na Faculdade de Saúde Pública, da USP. E ganhou respeito junto ao governo de Franco Montoro e de sua esposa, Lucy Montoro. Chegou a viajar de helicóptero em companhia da primeira dama, quando ocorreu o projeto reflorestar a Serra do Mar, lançando do alto, (de helicóptero), milhares e milhares de sementes.

Alexandre Takara - Santo André

PIONEIRISMO

Na minha opinião, nossa Santo André tem uma dívida moral em relação ao saudoso engenheiro Antonio Pezzolo. Foi pioneiro em diversos aspectos da administração pública, com destaque para a questão ambiental, isso numa época em que o tema não era assunto de destaque na imprensa e no universo acadêmico. Foi um privilégio conviver, profissionalmente, com um personagem visionário e de caráter exemplar.

Antonio de Andrade - Santo André.

SIMPLICIDADE

Quando na Chrysler de Santo André, algumas vezes representei a empresa em solenidades ou coisa assim. Umas duas vezes me deparei com a simplicidade do prefeito Pezzolo e numa dessas vezes falei de construir

uma praça na Rua Porto Carrero — que não vingou porque no final das contas no terreno deu-se uma construção.

Mas, não vou esquecer a frase dele:

— Bom, pode-se ver porque construir uma praça é sempre mais barato.

Claro que pode haver preço de desapropriação e tal, mas tenho comigo, até hoje, que construir praça (com área verde) "é sempre mais barato".

Milton Martins - Piracicaba

RAÍZES

A antiga Cicpaa (Comissao Intermunicipal de Controle de Poluiçao das Aguas e do Ar) foi iniciativa pioneira da America Latina. Inicialmente, tratava-se de comissao industrial de estudos e controle da poluiçao das aguas da bacia do Tamanduatei. Defendia a adoçao de parecer obrigatorio relativo ao potencial da emisao de poluentes antes de expedir-se alvarás de funcionamento para as industrias.

A degradaçao ambiental começava a preocupar, pois já ocorriam niveis alarmantes de poluiçao do ar. Já se alertava para a questao da destinação do lixo, que era incinerado a céu aberto ou disposto em lixões ao redor das cidades.

A partir da Cicpaa foram criados organismos como a Cetesb e Emplasa, e devemos lembrar sempre o trabalho pioneiro do engenheiro Antonio Pezzolo.

José Carlos Soares - São Bernardo

TESTEMUNHO

Conheci o filho do Pezzolo, boa gente e pelo jeito o pai também.

Maria Luísa Loli Gagliardi - Diadema

Crédito da foto 1 – Almanaque dos Vereadores, CMSA, 2008, 2ª edição.

PEZZOLO, PREFEITO. Na área ambiental, coube a ele criar os Parques Celso Daniel e Pedroso, ambos em Santo André, criticado à época pelos altos investimentos, hoje preservados, respeitados como espaços modelares

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 9 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8592

AVIAÇÃO – Paulistinha renasce em São Bernardo.

Pilotos construíam a primeira réplica do avião de dois lugares, fora de um aeroporto; no passado, modelos eram fabricados em Santo André, com voos sobre o Tamanduateí.

PONTO DE VISTA – O ano que mudou o mundo. Em 1968, o Congresso foi fechado. Agora é preciso a punição dos corruptos (Tito Costa).

Nas ondas do rádio

Canta Itália

A canção itálica no rádio, com suas várias seções.

Nesta edição, a história de uma empreendedora pioneira. Em 1910, Terezina Capitanio Fantinatti criou a primeira fiação de seda na então Vila de São Bernardo.

Quarta-feira, às 20h, Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

EM 10 DE JANEIRO

1864 - Nascia, na Itália, Biaggio Jacopucci. Fixou-se em Santo André ainda no século XIX. Criou um dos primeiros estabelecimentos comerciais na Rua Coronel Oliveira Lima. Na casa de Jacopucci foram celebradas as primeiras missas da Vila Assunção, enquanto a primitiva capela, hoje Matriz de Santo André, era construída.

1904 – A revolução do Uruguai alastrava-se por toda a República. Guerra civil entre blancos e colorados.

O engenheiro Euclides da Cunha, autor de “Os Sertões”, era nomeado subchefe da Comissão de Saneamento de Santos.

1909 – Falecia, em 3 de janeiro (de 1904), Stephano Mazzini, auxiliar de Gustavo Stretzer, gerente da Companhia Pastoril de Ribeirão Pires.

1969 – Manchete do Diário: Prefeitos de Santo André (Brandão), Pinotti (São Bernardo) e Massei (São Caetano) apoiam vestibulandos.

Márcio Cammarosano, quintanista de Direito do Largo São Francisco, era o presidente da AUSA (Associação dos Universitários de Santo André).

1974 – Jornalista Valdir Pires (ex-Diário) redigia a coluna do apresentador de TV Chacrinha pelo jornal “Notícias Populares” (hoje extinto).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Aliança do Tocantins (TO), Matutina (MG), São José do Sabugi (PB) e São Lourenço da Mata (PE).

HOJE

Dia da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Lembra a criação da corporação, nesta data, em 1948.

Santa Léonie Aviat

10 de janeiro

(Sézanne, França, 2944 - Perúgia, Itália, 1914). Ela se dedicou ao apostolado entre as jovens operárias. Foi superiora das Madres Oblatas de São Francisco de Sales, com atuação em vários continentes.

