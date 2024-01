Carteira 'cápsula do tempo' da década de 1950 é achada intacta em cinema dos EUA e devolvida

Uma carteira perdida na década de 1950 foi encontrada intacta durante reformas no cinema Plaza Theatre em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. O objeto, considerado uma "cápsula do tempo", foi entregue à família de sua então proprietária, Floy Culbreth. As informações são de reportagem da BBC.

A família foi convidada ao cinema para ver onde exatamente foi encontrada a carteira de Floy. O objeto estava tão bem escondido em um canto da estrutura do cinema que ficou bem preservado. Por isso, os familiares puderam conferir o que tinha no interior da carteira, como cartões de crédito, notas de compras e fotos da família.

"A vida inteira dela estava lá dentro", diz a filha, Thea Culbreth, após recuperar a carteira de sua mãe. "E o fato que ela a perdeu não é nem uma surpresa. Mamãe costumava perder coisas", relata.

Thea ficou emocionada ao encontrar tantos objetos que lembravam onde sua mãe costumava ir e o que ela costumava fazer. Além disso, é um recorte dos costumes da época de 1950.

"É incrível o que vocês fizeram. Não podemos agradecer o suficiente", dizem os familiares após receberem a carteira de volta. Segundo a filha, a carteira será emoldurada e colocada em um lugar especial da sala de sua casa.