Tadeu Schmidt está ansioso para a estreia do BBB24: O dia vai ser puxado! Vamos caprichar

Poucas horas antes de ir ao ar o primeiro programa do BBB24, Tadeu Schmidt usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a sua ansiedade. A nova temporada do reality show começa nesta segunda-feira, dia 8, e o apresentador entregou que o seu dia vai ser cheio de atividades.

- Acordei ansioso para falar uma coisa para vocês. Não sei se perceberam, mas é hoje, disse nos Stories.

E continuou:

- O dia vai ser puxado! Vamos caprichar. Talvez não dê tempo de parar para comer com calma, disse mostrando o pão com ovo que estava saboreando.