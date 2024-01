Senai de São Caetano. Apostilas guardadas. Colegas lembrados. O presente de dona Josefa.

“O Senai Carlos Pasquale, de São Caetano, desativado há três anos, retomará as atividades no ano que vem. Essa foi a garantia que os vereadores da cidade tiveram quarta-feira na audiência pública com diretores da escola técnica.

A paralisação da instituição ocorreu pela defasagem tecnológica”.

Cf. Beto Silva, Diário, 24-4-2008.

E 40 anos se passaram...

Texto: José Antonio Francisco

Na escola, os alunos em sua maioria eram tratados pelo sobrenome. De sobrenome Francisco, ganhei o apelido de Chico, dado pelo professor de Educação Física, que também era Francisco.

Eu era o responsável por organizar a escala dos responsáveis pela limpeza do vestiário, sem a qual hoje não me recordaria de grande parte dos nomes dos colegas.

NOMES

Eles foram da minha turma: Belloni, Aggio, Baider, Bazan, Camacho, Coracin, Cubiza, Marcondes, Martim, Moraes, Morales, Nascimento, Oliveira, Alves, Brogio, Leite, Lima, Nicolete, Quintal, Alvim, Adalto, Evandro, Stoicov, Vieira, Zanotti e Gagizi

RELIGIOSIDADE

No primeiro semestre a igreja Sagrada Família, de São Caetano, ofereceu um curso de catecismo para os alunos que ainda não haviam realizado a Primeira Comunhão. Fui um deles. No final do curso, a catequista, senhora Josefa, nos presenteou com um livro de reflexões. No mês de dezembro de 1982, recebemos nossa Primeira Comunhão.

MÃOS NAS MÁQUINAS

As aulas práticas eram as mais aguardadas. Cada aluno ocupava um determinado equipamento e era disciplinado a deixá-lo em plena ordem ao final da atividade.

As peças trabalhadas eram projetadas durante as aulas de PTO (Preparação de Trabalho de Oficina). Determinavam-se, então, o tipo de material (metal), as dimensões e ferramentas a serem utilizadas no trabalho.

OUTRO CAMINHO

Acredito que eu seja um dos poucos alunos que não chegaram a exercer de fato a profissão. Acabei por optar pela área de tecnologia, onde atuo até os dias atuais.

SAUDAÇÃO

Termino por saudar e parabenizar meus colegas de turma, pelos 40 anos de formação, com o desejo de que todos tenham tido e continuem tendo muito sucesso em suas profissões.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Álbum pessoal

RELÍQUIAS. Fascículos de matemática, desenho do torno mecânico, a primeira peça do torneiro-mecânico e a lembrança de Dona Josefa: os alunos do Senai Carlos Pasquale também podiam fazer o curso de catecismo na Paróquia Sagrada Família.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 9 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8592

MANCHETE – Zezé deverá se apresentar em 72 horas e diz: “Crime não foi político”.

Diário obtinha a informação de que Oswaldo Cruz e Zezé brigaram em bar no Centro de Santo André poucos dias antes do crime.

SÃO BERNARDO – A área verde de 40 mil m2 que pertencia à família Matarazzo, na Rua Jurubatuba, começou a ser desmatado ontem (8-1-1994).

EM 9 DE JANEIRO DE...

1904 – Encontrado em uma estrada de Ribeirão Pires o corpo de Adelino Fernandes, 28 anos, conhecido da polícia como refinado gatuno. O crime teria sido cometido por negociantes do lugar. Um inquérito foi aberto.

1909 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo, em 26-12-1908: teve lugar ontem (Dia de Natal de 1908), na Estação do Pilar (hoje Mauá), a festa promovida naquela futurosa localidade, em honra ao Menino Jesus.

Às 11h foi celebrada missa na capela de Santa Cruz. Entre os presentes, as senhoritas Noêmia Pedroso e Maria Guazzelli, Victorino Dell’Antonia e família, Benedicto Fidelis e filhos e o tenente Sebastião Pedroso.

1924 - Padre João Batista Pelanda, vigário de São Caetano, pedia licença para constituir o Conselho da Fábrica, cuja função seria a de realizar consertos na igreja local.

1929 - Juvenal Fontanella nasce em Socorro (SP). Foi sindicalista e vereador em Santo André.

1974 - Santos FC, de Pelé e companhia, jogava amistosamente em São Bernardo, no Estádio da Vila Euclides, vencendo o Palestra local por 3 a 0.

O Estadão, ao anunciar o jogo, estampava em manchete: “Pelé não jogará na Copa (de 1974), mas virá a São Bernardo.

HOJE

Dia do Fico. Da histórica frase do príncipe regente dom Pedro, em 1822, que agradou as representações brasileiras e descontentou as cortes portuguesas.

Dia do Astronauta (EUA).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, aniversariam em 9 de janeiro Borebi, Embaúba e Iaras.

Em Santa Catarina, Arvoredo, Balneário Barra do Sul, Belmonte, Calmon, Formosa do Sul, Irati, Novo Horizonte, Ouro Verde, Paraíso, Santa Helena e São Miguel da Boa Vista (SC).

Na Paraíba, Itaporanga e São Vicente do Seridó.

E mais: Centralina (MG), Jundiá (RN), Laranjal (PR) e São Miguel do Passa Quatro (GO).

Santo Julião e Santa Basilissa

9 de janeiro

Casal mártir do século III. Informa o almanaque “Sei Tudo”, de 1941, que São Julião é o protetor dos estalajadeiros e hoteleiros.

Ilustração: Templário de Maria (divulgação)