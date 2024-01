Projeção para preços administrados em 2024 passa de 4,33% para 4,30% no Focus do BC

A projeção de avanço para os preços administrados em 2023 (dado que ainda será contabilizado em alguns indicadores fechados de inflação do ano passado) caiu no último Relatório de Mercado Focus do Banco Central. A mediana das estimativas do mercado financeiro recuou de 9,18% para 9,16%, ante 9,11% há um mês, conforme relatório divulgado nesta segunda-feira, 8.

Para 2024 a projeção para a alta dos administrados variou de 4,33% para 4,30%, contra 4,41% de quatro semanas antes.

Já a estimativa para 2025 seguiu em 4,00%, ante 3,90% de um mês atrás.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de dezembro, o Banco Central atualizou suas projeções para a inflação de administrados no cenário de referência com estimativas de 9,1% em 2023, 4,5% para 2024 e 3,6% para 2025.