Faculdade Aberta para a Terceira Idade de São Bernardo abre inscrições para novos alunos

Moradores de São Bernardo com idade a partir de 60 anos e que desejem cursar a Faculdade Aberta para a Terceira Idade (Fati), já podem realizar inscrições para as turmas do primeiro semestre de 2024 a partir desta segunda-feira (8). Os interessados têm até o próximo dia 31 de janeiro para se inscrever. O curso regular com duração de 2 anos oferece aulas de literatura, português, consciência corporal e movimento, medicina e saúde, dança, entre outros.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência do Idoso (CRI), localizado na Avenida Redenção, 271, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para a matrícula, é preciso levar xerox do RG, CPF, comprovante de endereço, três fotos tamanho 3×4, e realizar pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 147. A mensalidade custa R$ 179,50. As aulas são realizadas na Faculdade de Direito de São Bernardo (Rua Java, 425, Jardim do Mar), às segundas, terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h.

Informações podem ser obtidas pelo telefone whatsapp 4122-2080 ou pelo e-mail contato@fatisbc.com.br.

FORMAÇÃO COMPLETA – Entre as disciplinas que compõem a grade curricular estão:

Literatura, Oficina – Voz do Corpo (cuidados e movimentos de cura natural, consciência e relaxamento profundo), Ativando a Memória (exercícios para a memória baseados na Neuróbica), Consciência Corporal e Movimento (consciência corporal e integração do grupo através de expressões de dança), Dança, Espanhol, Direito e Cidadania, Medicina e Saúde, Nutrição/Reeducação Alimentar, Artes Plásticas, História da Arte, História Geral, Atualidades, Sociedade e Cultura, Condicionamento Físico, Psicologia/Oficinas de Autoconhecimento.