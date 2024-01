Selena Gomez é vista contando fofoca a Taylor Swift no Globo de Ouro 2024 e internautas suspeitam que seja sobre casal famoso

O que será que ela contou? Durante o Globo de Ouro 2024, Selena Gomez foi vista contando uma fofoca a Taylor Swift e, pela cara da loirinha, a informação devia ser muito boa! O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e internautas correram para tentar fazer uma leitura labial.

O vídeo, que também contou com a presença de Keleigh Tekller, mostrou Selena inclinada em direção a Taylor enquanto repassava um babado à amiga, que reagiu da melhor forma possível.

Já temos o vídeo mais interessante do Golden Globes graças a Taylor Swift, Selena Gomez e Keleigh Teller.

Um usuário do X - antigo Twitter - lançou o seu palpite de que a cantora estaria falando sobre Timothee Chalamet e Kylie Jenner.

Pedi uma foto com ele e ela (Kylie Jenner) disse que não ? Selena Gomez. Com Timothee? *Selena acena com a cabeça*.

No final da fofoca, Taylor ainda agradeceu as informações com um beijinho.

A linguagem de amor da Taylor é o toque físico, né? O beijinho dela na Selena.