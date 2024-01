Charge - 8 de janeiro de 2024

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), tem se estruturado para conseguir capitalizar o bom momento econômico e evitar que a cidade tenha uma nova década perdida da possibilidade de mudança de patamar na economia do Estado e do Brasil. A administração petista estima que, nos próximos 10 anos, vão circular R$ 4 bilhões em investimentos – públicos e privados – e, para isso, tem pavimentado condições para que esse recurso transforme a cidade daqui a dez anos.

O pontapé inicial desse planejamento foi ajustar as contas públicas. Estancada a crise, sobretudo a desconfiança do setor público diante de meses de atraso com fornecedores observados na gestão de Atila Jacomussi (SD), Mauá iniciou seu planejamento futuro, como aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edilson de Paula (PT).