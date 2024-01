Cidades do Grande ABC oferecem 747 vagas de emprego

O Grande ABC tem 747 vagas de emprego na semana. As oportunidades estão nos centros públicos de quatro das sete cidades e também na Prefeitura de Diadema, que tem inscrições para 200 postos na frente de trabalho.

Em Mauá, entre as diversas funções disponíveis estão: operador de telemarketing, que tem 100 vagas, pedreiro, servente de obras, carpinteiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de manutenção predial e operador de retroescavadeira.

A relação completa está no site da Prefeitura. Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, com todos os documentos pessoais. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em São Caetano, onde há 288 postos, aconsulta e manifestação de interesse são on-line. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura e acessar o Painel de Empregos.

Em Santo André existem 28 vagas. Os interessados devem devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. O atendimento presencial deve ser agendado pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

Em Ribeirão Pires, são 15 as vagas disponíveis. O atendimento é realizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone 4824-4282.

A Prefeitura de Diadema realizará seleção pública para 200 bolsistas do Programa Frente de Trabalho, sendo metade das vagas para o público feminino e outras 100 vagas para os homens. As inscrições estão abertas e vão até 2 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Prefeitura (https://portal.diadema.sp.gov.br/frente-de-trabalho/).

Entre os requisitos para se candidatar a uma vaga estão: ser morador de Diadema; ter entre 18 e 74 anos; não ter rendimentos próprios; estar desempregado e não estar recebendo seguro-desemprego, aposentadorias ou pensões por parte de entidade pública ou privada; pertencer a família de baixa renda, cujos membros tenham renda per capita igual ou inferior a 50% do salário mínimo e estar com CPF regularizado.