Kieran Culkin viraliza na web após ganhar estatueta no Globo de Ouro 2024 e mandar recado a Pedro Pascal: - Chupa

Muitos momentos icônicos marcaram o Globo de Ouro 2024, que aconteceu na noite do último domingo, dia 7. Um dos maiores memes que a cerimônia gerou foi o momento em que Kieran Culkin ganhou a categoria de melhor ator em série dramática, por seu trabalho como o personagem Roman Roy em Succession, e ficou um pouquinho nervoso na hora de fazer o discurso. Sem perder o bom-humor, o ator arrancou gargalhadas dos presentes e ainda viralizou na web.

O irmão de Macaulay Culkin começou pedindo desculpa e fazendo uma hilária confissão.

- Desculpa, estou arrotando. Indigestão. Não precisava ter dito isso. Enfim, é um ótimo momento para mim. Já estraguei tudo, Jazz. Você estava certa. Você disse: Só diga obrigado e vá embora. Você estava certa.

Em seguida, relembrou o fato de ter sido indicado à premiação em 2003, por seu trabalho no drama A Estranha Família de Igby.

- Eu fui indicado ao Globo de Ouro há 20 anos e quando esse momento passou, lembro de ter pensado que nunca voltaria a essa sala - e tudo bem, sei lá. Mas graças a Succession, já voltei aqui algumas vezes. É legal, mas também achei que nunca subiria ao palco. Então isso é legal.

E finalizou enviando um recadinho à Pedro Pascal, que concorria na mesma categoria que ele:

- Chupa, Pedro. Desculpa. É meu!

O astro de The Last Of Us caiu na risada com o comentário e depois fez uma cara de choro, entrando na brincadeira. O momento divertiu os telespectadores, que logo compartilharam o momento nas redes sociais e reagiram:

Isso foi muito Roman Roy da parte dele, escreveu um internauta.

Ele não sai do personagem, é o Roman Roy não tem jeito, riu um segundo.

Pedro Pascal é uma figura!, disse outro.

O irmão fechou o ano ganhando uma estrela na calçada da fama e o outro abriu o ano ganhando um Globo de Ouro. Os Culkin estão com tudo, elogiou mais um.