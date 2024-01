Luciano Huck leva cutucada de Blogueirinha no Domingão: - Pensei que você estava cobrindo férias do Faustão

Luciano Huck foi pego de surpresa com um momento inusitado que rolou no Domingão com Huck que rolou no último domingo, dia 7. Isso porque ele recebeu a Blogueirinha no quadro Acredite em Quem Quiser, onde ele mostrou um pouco do trabalho da influenciadora digital.

E é claro que a Blogueirinha, que é fã do programa, iria fazer alguma brincadeira, né? Além de se emocionar no palco, a famosa achou que iria participar do quadro Arquivo Confidencial, um dos pontos mais marcantes da época em que Fausto Silva comandava o Domingão do Faustão.

Vendo a homenagem, ela perguntou:

- É Arquivo? Eu não estava esperando, disse ela.

Luciano, então, explicou que o Arquivo Confidencial não existia mais:

- Arquivo era na época do Domingão com o Fausto, não tem mais. Acabou, você está atrasadassa, disse o apresentador, brincando com a convidada.

Blogueirinha soltou, então, uma pérola - que fez todo mundo cair na risada.

- Mentira, pensei que você estava cobrindo férias, disse ela, com uma expressão de surpresa, se referindo à saída de Faustão da Globo e à chegada de Luciano Huck ao Domingão.