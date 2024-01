A questão do lixo

Destaca-se, no pacote de R$ 4 bilhões em investimentos que devem ser feitos em Mauá na próxima década, o projeto de implantação de sistema de aproveitamento do gás metano produzido pela incineração de lixo. A gestão eficiente dos resíduos sólidos se torna pauta fundamental diante do esgotamento iminente da capacidade dos aterros sanitários que hoje atendem o Grande ABC. Diante desse cenário desafiador, os planos do Grupo Lara para construção de URE (Usina de Recuperação Energética (URE) podem se tornar a solução que a região busca já há tanto tempo – em 19 de dezembro de 1990, o Consórcio foi idealizado exatamente com tal objetivo.

Informações preliminares dão conta de que o projeto da URE poderia lidar com a crescente produção de lixo nas sete cidades, já que teria capacidade de receber 3.000 toneladas de resíduos sólidos por dia – e, com isso, gerar 80 MW (megawatts) de energia elétrica, que seria incluída no sistema de distribuição da Enel. O modelo, considerado promissor por alguns especialistas, inclusive por sua faceta de sustentabilidade, já vem sendo utilizado em algumas localidades mundo afora. Exatamente por isso deve passar a ser debatido também pela sociedade regional como alternativa viável ao colapso dos aterros sanitários que se torna cada dia mais próximo.

A crise iminente na destinação final do lixo produzido pelo Grande ABC é um chamado à ação, e a URE surge como resposta alinhada com os princípios da economia circular. Ao receber uma quantidade expressiva de resíduos diariamente, a usina não apenas alivia a pressão sobre os aterros, mas também resgata valor dos materiais descartados, convertendo-os em recursos energéticos. O modelo de gestão inteligente aponta para futuro mais sustentável e eficiente no tratamento dos resíduos urbanos. Ainda não se conhecem os detalhes do projeto desenvolvido pelo Grupo Lara, tradicional na região, mas as primeiras informações trazem alento. A ver.