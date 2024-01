Bia Haddad cai na estreia e Thiago Wild entra na chave de Adelaide como 'lucky loser'

Os tenistas brasileiros não tiveram uma rodada positiva no Torneio de Adelaide, na madrugada desta segunda-feira. Na competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Beatriz Haddad Maia caiu logo na estreia e Thiago Wild foi derrotado no qualifying. O brasileiro, contudo, deu sorte e entrará na chave principal como "lucky loser".

Bia foi superada pela experiente russa Anastasia Pavlyuchenkova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A brasileira era a cabeça de chave número 5 do torneio, de nível WTA 500, mas acabou sucumbindo diante da rival, que veio do qualifying. A partida desta segunda foi a terceira de Bia na temporada, somando duas derrotas e uma vitória, pela United Cup.

Agora Bia se concentrará nos treinos para continuar sua preparação para o primeiro Grand Slam da temporada, que começará no domingo, dia 14. A brasileira nunca passou a segunda rodada em Melbourne e vem de queda na estreia, na edição do ano passado. Se superar sua melhor marca no Aberto da Austrália, Bia se aproximará novamente do Top 10 - atualmente é a 11ª colocada do ranking.

Também em Adelaide, Thiago Wild teve um dia de emoções distintas. O brasileiro começou o dia sofrendo uma dura derrota no qualifying contra o argentino Facundo Diaz, 95º do mundo. Wild desperdiçou três match points e levou a virada, por 2 a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/3), em quase três horas de jogo.

Mas, poucas horas depois, Wild recebeu uma boa notícia. Entrará na chave principal da competição australiana como "lucky loser". Nesta situação, o tenista de melhor ranking derrotado na última fase do qualifying é chamado para ocupar uma vaga na chave em razão da desistência de algum outro atleta.

O atual 79º do mundo já sabe quem será seu primeiro adversário na chave principal. Trata-se do local asa Alex Bolt, número 325 do mundo. A partida está marcada para esta terça-feira.

ABERTO DA AUSTRÁLIA

O Grand Slam da Oceania começou com atrasos em seu qualifying nesta segunda, em razão da chuva. O mau tempo acabou adiando a estreia de Felipe Meligeni, que enfrentaria o americano Michael Mmoh.