Confira todos os filmes que estreiam em 2024

Em 2023, a indústria cinematográfica faturou US$ 29 bilhões, representando um ganho de 12% sobre 2022, segundo dados da empresa Gower Street Analytics. Entre os principais lançamentos do ano, é possível apontar Barbie, Oppenheimer e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso. Os filmes que estreiam em 2024, por sua vez, têm tudo para levar mais pessoas às telonas e bater o número. Veja o que já está confirmado.

Janeiro

Dogman – 4 de janeiro

Instinto Maternal – 4 de janeiro

O Melhor Está Por Vir – 4 de janeiro

Patos! – 4 de janeiro

Priscilla – 4 de janeiro

Wish: O Poder dos Desejos – 4 de janeiro

Beekeeper: Rede de Vingança – 10 de janeiro

Chama a Bebel – 10 de janeiro

Ervas Secas – 10 de janeiro

Meninas Malvadas – 10 de janeiro

Os Rejeitados – 10 de janeiro

Tainá e os Guardiões da Amazônia: Em Busca da Flecha Azul – 10 de janeiro

Vovó Ninja – 10 de janeiro

Mallandro: O Errado Que Deu Certo – 18 de janeiro

Mergulho Noturno – 18 de janeiro

O Aprendiz do Tigre

Pássaro Branco: Uma História de Extraordinário – 18 de janeiro

Segredos de um Escândalo – 18 de janeiro

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo – 18 de janeiro

A Cor Púrpura – 25 de janeiro

Atrevida: A Paixão Não Tem Regras – 25 de janeiro

Os Colonos – 25 de janeiro

Nosso Lar 2: Os Mensageiros – 25 de janeiro

Sobreviventes: Depois do Terremoto – 25 de janeiro

Todos Menos Vocês – 25 de janeiro

Vidas Passadas – 25 de janeiro

Fevereiro

A Semente do Mal – 1º de fevereiro

Argylle: O Superespião – 1º de fevereiro

Aumenta que é Rock’n’Roll – 1º de fevereiro

Pobres Criaturas – 1º de fevereiro

Querido David – 1º de fevereiro

Um Dia Nossos Segredos Serão Revelados – 1º de fevereiro

É Assim que Acaba – 8 de fevereiro

Ferrari – 8 de fevereiro

Bob Marley: One Love – 15 de fevereiro

Desespero Profundo – 15 de fevereiro

Distante – 15 de fevereiro

Garra de Ferro – 15 de fevereiro

Madame Teia – 15 de fevereiro

Os Farofeiros 2 – 15 de fevereiro

Se Fosse Amor – 15 de fevereiro

Anatomia de uma Queda – 22 de fevereiro

Evidências do Amor – 22 de fevereiro

O Jogo da Morte – 22 de fevereiro

O Dublê – 29 de fevereiro

O Home dos Sonhos – 29 de fevereiro

Pacto com o Demônio: Não Diga Que Ele Não Te Avisou – 29 de fevereiro

Zona de Interesse – 29 de fevereiro

Março

Imaginário: Brinquedo Diabólico – 7 de março

Kung Fu Panda 4 – 7 de março

Férias Trocadas – 14 de março

Godzilla vs Kong: O Novo Império – 14 de março

Baghead: A Bruxa dos Mortos – 28 de março

Dois é Demais em Orlando – 28 de março

Duna: Parte 2 – 28 de março

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo – 28 de março

Mickey 17 – 28 de março

O Corvo – 28 de março

Abril

A Primeira Profecia – 4 de abril

De Repente, Miss! – 4 de abril

Meu Novo Brinquedo – 4 de abril

Coyote vs. Acme – 11 de abril

O Senhor dos Anéis: A Batalha de Rohirrim – 11 de abril

Uma Babá Gloriosa – 11 de abril

Estômago 2: O Poderoso Chef – 18 de abril

Mauricio de Sousa: O Filme – 18 de abril

Rivais – 24 de abril

A Arca e o Aardvark – 30 de abril

Maio

Clube dos Vândalos – 2 de maio

Mavka: Aventura na Floresta – 2 de maio

Os Vampiros de Salem – 2 de maio

Garfield: Fora de Casa – 23 de maio

IF – 23 de maio

Mad Max: Furiosa – 23 de maio

Oficina do Diabo – 23 de maio

Planeta dos Macacos: O Reinado – 23 de maio

Grande Sertão – 30 de maio

Hellboy: O Homem Torto – 30 de maio

Os Dragões – 30 de maio

Reality do Horror: Influencers em Pânico – 30 de maio

Junho

Bad Boys 4 – 13 de junho

Divertida Mente 2 – 13 de junho

Chico Bento – 27 de junho

Horróscopo – 27 de junho

Missão: Impossível 7 – Acerto de Contas: Parte 2 – 27 de junho

Um Lugar Silencioso: Dia Um – 27 de junho

Julho

Invencível – 4 de julho

Legalmente Loira 3 – 4 de julho

Meu Malvado Favorito 4 – 4 de julho

Minecraft: O Filme – 4 de julho

Mufasa: O Rei Leão – 4 de julho

Silvio Santos: O Sequestro – 11 de julho

Venom 3 – 11 de julho

Twisters – 18 de julho

Deadpool 3 – 25 de julho

Agosto

Alien – 25 de agosto

Deus Ainda é Brasileiro – 29 de agosto

Kraven: O Caçador – 29 de agosto

Setembro

Os Fantasmas se Divertem 2 – 5 de setembro

Outubro

Gladiador 2 – 3 de outubro

Sorria 2 – 17 de outubro

Novembro

Coringa 2: Loucura a Dois – 21 de novembro

Scarface – 21 de novembro

Wicked: Parte 1 – 28 de novembro

Dezembro

Sonic 3: O Filme – 20 de dezembro

Até Que a Sorte nos Separe 4 – 25 de dezembro