Netuno é o primeiro time do Grande ABC a avançar na Copinha

O Água Santa é a primeira equipe do Grande ABC a se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo. Por outro lado, o Santo André foi o primeiro time da região a dar adeus à competição.

Na rodada deste domingo, o Netuno contou com o apoio de sua torcida para bater o Remo-PA por 3 a 0 e garantir a vaga com uma rodada de antecedência. Os gols do Netuno foram todos marcados no segundo tempo. João Pedro abriu o placar aos 4 minutos, Ramon fez contra aos 10 e, aos 49, Breno cobrou falta com perfeição para determinar a vitória.

O time de Diadema volta a campo na quarta-feira, às 21h45, para encarar o Santos, que ontem goleou o Nova Venécia-ES por 7 a 0. O jogo vale a primeira colocação do grupo. Remo e Nova Venécia, ambos com duas derrotas, já estão fora da disputa.

O JOGO

O Água Santa incomodou o adversário desde o início da partida. A primeira oportunidade de gol do Netuno foi em cobrança de falta, Jairton Cruz recebeu sozinho na área e finalizou de cabeça para fora. Em seguida, Felipe Dahora cruzou para Davi, que, sozinho, cabeceou para fora. No finalzinho do primeiro tempo, o Água Santa ainda teve mais uma chance de abrir o placar com Davi, que chutou cruzado e o goleiro João Victor fez boa defesa. No rebote, Luiz Eduardo finalizou forte e o zagueiro Ramon tirou a bola em cima da linha.

A segunda etapa foi mais favorável aos donos da casa. Logo no início, Felipe Dahora cruzou e João Pedro chutou para o fundo do gol e abriu o placar. Em menos de cinco minutos, Renan Moura tentou tirar a bola da área e acabou chutando para dentro do próprio gol. Quase no fim da partida, Leilson recebeu na área sozinho, mas acabou se atrapalhando e Lucas Arceli defendeu tranquilamente. Aos 43, o Remo até marcou, mas a arbitragem assinalou impedimento. Já nos 49, o Água Santa fez um golaço de fora da área com Breno.

RAMALHÃO

Na partida que marcou a desclassificação do Santo André, o Sport abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com Victor Gabriel. O Ramalhão voltou do intervalo mais decidido e logo aos seis conseguiu empatar, com o gol marcado por Gabriel Ferreira.

O empate, que já não era um bom resultado para o time do Grande ABC, persistiu até o fim. Nos acréscimos, aos 47 minutos, o Sport definiu a vitória com o gol marcado por Thalis.