Com gol e assistência de Raphinha, Barcelona bate o Barbastro, da 4ª divisão, na Copa do Rei

O Barcelona avançou às oitavas de final da Copa do Rei após vencer o Barbastro, time da quarta divisão da Espanha, por 3 a 2, neste domingo. O jogo aconteceu no Estádio Municipal de Barbastro, com capacidade para 6.000 pessoas.

O técnico Xavi, do Barcelona, usou um time alternativo e deixou no banco titulares como Gündogan e Robert Lewandowski. O atacante brasileiro Raphinha foi titular e destaque do jogo com um gol e uma assistência.

Aos 19 minutos, Raphinha avançou pela direita e cruzou. Fermin Lopez, sozinho na marca do pênalti, só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Barcelona ainda teve um gol de João Félix mal anulado por impedimento no final do primeiro tempo. Nesta fase da competição não há o uso do VAR.

Logo no início do segundo tempo, aos 6 minutos, Hector Fort levantou a bola na área. Antes da saída pela linha de fundo, Raphinha apareceu para finalizar e marcar. O Barbastro chegou ao seu primeiro gol após cobrança de escanteio. De Mesa aproveitou a sobra na pequena área e marcou para o time da casa.

Aos 19 minutos, Raphinha foi substituído e deu lugar ao compatriota Victor Roque. No final do jogo, o ex-atacante do Athletico Paranaense teve uma chance clara para fazer seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, mas o goleiro Fabrega fez uma grande defesa.

Dois pênaltis no final da partida definiram o placar. Lewandowski, que entrou no jogo depois dos 25 minutos do segundo tempo, marcou para o Barcelona e fez 3 a 1. Marc Prat fez o segundo gol do Barbastro já nos acréscimos.

O Barcelona agora viaja para a Arábia Saudita, onde disputa a Supercopa da Espanha. Atual campeão espanhol, o clube decide uma vaga na final contra o Osasuna, vice-campeão da Copa do Rei, na quinta-feira. No dia anterior, Real Madrid, campeão da Copa do Rei, enfrenta o Atlético de Madri, terceiro no Espanhol, pela outra semifinal. A decisão acontece no domingo.

Demais resultados deste domingo na Copa do Rei: Amorebieta 2 x 4 Celta, Burgos 0 x 3 Mallorca, Racing de Ferrol 1 x 2 Sevilla, Castelón 0 x 1 Osasuna, Unionistas 1 x 1 Villarreal, Cartagena 1 x 2 Valencia, Eibar 0 x 3 Athletic Bilbao e Málaga 0 x 1 Real Sociedad.