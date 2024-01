Santos aplica 7 a 0 no Nova Venécia e avança na Copinha; Cruzeiro empata e adia classificação

O Santos não tomou conhecimento do Nova Venécia-ES e garantiu sua classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em grande estilo. Neste domingo, o time paulista goleou a equipe capixaba por 7 a 0 e avançou no Grupo 26, na segunda rodada. Já o Cruzeiro, ficou no empate por 1 a 1 com o Nova Mutum-MT e embolou o Grupo 28.

Em Diadema, na Arena Inamara, o Santos não encontrou dificuldades e teve caminho livre para construir a vitória. O destaque ficou por conta de Hyan e Miguelito, que marcaram dois gols cada. Enzo Monteiro, Diego Borges e Souza completaram a goleada. O resultado deixou o time paulista na liderança do Grupo 26, com seis pontos, superando o Água Santa no saldo de gols (9 a 7). A dupla, já classificada, se enfrenta na última rodada pela ponta da chave. Nova Venécia e Remo-PA deram adeus à competição.

Santos e Água Santa se juntaram a Athletico-PR, Grêmio, Ferroviária, São Paulo, Ceará, Atlético-GO, Fortaleza, Internacional-RS, XV de Jaú, Fluminense, Criciúma, Sfera, RB Bragantino, Cuiabá, Aster Brasil, Sport, Juventude, Portuguesa, Madureira, Ibrachina e Avaí, que também estão garantidos na segunda fase da Copinha.

Enquanto em Mogi das Cruzes, o Cruzeiro saiu atrás, com Daniel marcando para o Nova Mutum. Na reta final do segundo tempo, Xavier deixou tudo igual e garantiu um ponto para o time mineiro. Agora, o Cruzeiro soma quatro pontos e está empatado com o próprio Nova Mutum. O time mato-grossense lidera a chave, pois tem vantagem no saldo de gols (2 a 1). Na última rodada, o Cruzeiro atua pelo empate contra o União Mogi, para avançar de fase na competição. Enquanto o Nova Mutum encara o Capital-TO.

No mesmo horário do Cruzeiro, o SKA Brasil superou o Timon-MA por 7 a 0 e conquistou os seus três primeiros pontos no torneio, no Grupo 18, do Atlético-MG.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.

Confira os jogos deste domingo:

11h

CSA-AL 0 x 0 Vitória-BA

12h45

Aster Brasil-SP 4 x 0 Cruzeiro-AL

União Suzano-SP 1 x 2 Madureira-RJ

13h

Capivariano-SP 2 x 1 Santa Cruz-PE

Sfera-SP 1 x 0 Fast Club-MA

Red Bull Bragantino-SP 2 x 1 Bahia-BA

Taubaté-SP 1 x 0 Patriotas-PR

Comercial Tietê-SP 1 x 3 Capital-DF

13h15

Ibrachina-SP 5 x 0 Picos-PI

14h45

União Mogi-SP 1 x 2 Capita-TO

15h

Santo André-SP 1 x 2 Sport-PE

Água Santa 3 x 0 Remo-PA

Portuguesa-SP 2 x 1 Goiás-GO

15h15

Ivinhema-MS 1 x 1 América-MG

Desportivo Brasil-SP 3 x 0 Rio Branco-AC

Botafogo-SP 2 x 1 América-RN

Atlético Guaratinguetá-SP 2 x 1 Joinville-SC

Inter de Limeira-SP 1 x 2 Cuiabá-MT

17h

SKA Brasil-SP 7 x 0 Timon-MA

Nova Mutum-MT 1 x 1 Cruzeiro

17h15

Nova Venécia-ES 0 x 7 Santos-SP