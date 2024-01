Procura por serviços dos Caps tem alta de 73,4% na região

As cidades de Santo André, Diadema e Ribeirão Pires registraram alta de 73,4% na procura pelos atendimentos para saúde mental fornecidos nos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da região. O aumento indica que foram feitas 53.753 consultas em 2022, enquanto no ano passado o número saltou para 93.222. Os demais municípios não encaminharam os dados até o fechamento desta edição.

Para Marinês Santos de Oliveira, psicóloga e coordenadora do serviço de saúde mental de Santo André, a pandemia teve impacto significativo na saúde mental da população. “O prolongado isolamento, perdas, desemprego e mudanças abruptas na rotina contribuíram para o aumento na procura por atendimento. Embora a transmissão do vírus tenha recuado, os efeitos psicológicos persistem, indicando a importância contínua do suporte emocional para lidar com as consequências a longo prazo. A compreensão dessa ‘terceira onda’ destaca a necessidade do fortalecimento e de investimentos nos serviços da rede de atenção psicossocial, que seguirão com crescente demanda.”

A campanha do Janeiro Branco, que marca o início do ano, busca alertar justamente sobre a necessidade de manter os cuidados com a saúde mental e emocional, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico.

Para auxiliar no processo terapêutico, os Caps oferecem consultas individuais por profissionais como psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e farmacêuticos. Também fornecem atendimento médico psiquiátrico e domiciliar, grupos e oficinas terapêuticas, atenção à crise, hospitalidade diurna e noturna (internação), apoio às famílias, entre outros suportes. Os serviços são direcionados especialmente para pacientes com transtornos graves e persistentes.

“O acompanhamento terapêutico visa promover acolhimento e suporte emocional, fortalecer recursos psíquicos, mudanças comportamentais, desenvolver estratégias de enfrentamento nas situações adversas, gerenciar sintomas em momentos de crise e melhorar as relações interpessoais”, explica Marinês Santos.





JANEIRO BRANCO

Com a virada do ano, as pessoas costumam encerrar ciclos, fazer balanços dos meses que se passaram e criar novos projetos. Esse processo pode causar animação, mas também despertar frustração por causa da autocobrança e excesso de expectativas.

“(É importante) Olhar para as dificuldades e tentar traçar planos para o novo ciclo que se inicia. Ficar triste é normal e saudável. Tristeza é um sentimento humano. Senti-la é humano, porém permanecer na tristeza ou sentir apenas ela é uma questão a se preocupar”, alerta a coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Diadema, Denise Miyamoto de Oliveira. “O desafio (nesse período) é fortalecer a rede de apoio, seja família, comunidade e serviços públicos de saúde ou assistência, para que o sujeito se sinta pertencente, reconhecendo mais possibilidades para além do que não aconteceu.”

Para ajudar nessa trajetória, o Ministério da Saúde recomenda a prática de hobbies, esportes ou atividade física para proporcionar bem-estar psíquico, considerando que é uma forma de lidar com o estresse. “Investir em bons hábitos alimentares e dormir bem também é essencial”, aconselha a Pasta.

Saiba os endereços e horários dos Caps