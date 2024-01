Liverpool ganha do Arsenal por 2 a 0, avança na Copa da Inglaterra e aprofunda crise no rival

O Liverpool venceu o Arsenal por 2 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, no jogo mais esperado da terceira fase da Copa da Inglaterra, se classificou para a quarta fase da competição e acrescentou mais um capítulo à má fase do rival, que perdeu sua terceira partida consecutiva.

As equipes se enfrentaram no dia 23 de dezembro, em Anfield, e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Após a partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, a classificação mostrava o Arsenal no topo com 40 pontos e o Liverpool logo atrás com 39. Desde então, o time londrino perdeu desempenho, ficou estacionado nos 40 pontos e caiu para a quarta posição, cinco pontos atrás do agora líder Liverpool.

Após o sorteio colocar o Arsenal, o maior campeão da competição com 14 títulos, diante do atual líder do Inglês, o time do técnico Mikel Arteta tentava manter o bom retrospecto em seu estádio. Nos últimos 50 jogos no Emirates foi apenas a quarta derrota do time da casa. Além disso, o time de Londres havia vencido os três últimos confrontos contra o Liverpool pela Copa da Inglaterra.

O time do técnico Jürgen Klopp jogou desfalcado de seu principal atacante, o egípcio Mohamed Salah, que foi convocado para a disputa da Copa Africana de Nações. Mas não se intimidou. Os gols da classificação só saíram no final da partida.

Aos 36 minutos do segundo tempo, Alexander-Arnold cobrou falta do lado esquerdo do ataque. Kiwior subiu para tentar cortar o cruzamento, mas acabou marcando contra. Já nos acréscimos, em um rápido contra-ataque, Diogo Jota acionou Luis Diaz dentro da área. O atacante colombiano acertou um belo chute para fazer 2 a 0.

O Arsenal, que jogou com um uniforme branco por causa da campanha No More Red, contra a violência juvenil, volta a atuar agora no dia 20, contra o Crystal Palace. Já o Liverpool joga na quarta contra o Fulham pela ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Demais resultados deste domingo da Copa da Inglaterra: Luton Town 0 x 0 Bolton, Nottingham Forest 2 x 2 Blackpool, Peterborough 0 x 3 Leeds, Shrewsbury Town 0 x 1 Wrexham, West Bromwich 4 x 1 Aldershot Town e West Ham 1 x 1 Bristol City.