Pai de Vanessa Lopes fala sobre treta com Yasmin Brunet: Não tem muito como evitar

Antes mesmo do BBB24 começar o clima de treta já está no ar!

Assim que Yasmin Brunet e Vanessa Lopes foram anunciadas como participantes do reality a internet resgatou vídeos em que a influenciadora se mostra incomodada ao falar sobre a modelo.

Yasmin foi casada com o surfista Gabriel Medina durante um ano. Tempo depois, surgiram boatos de um affair entre o atleta e a influenciadora Vanessa Lopes.

Em conversa com a Globo, Alisson Ramalho, pai da influenciadora, disse que o romance da filha com Medina aconteceu logo após o fim do casamento. Ele ainda disse acreditar que um mal-estar entre as duas é esperado por conta de todo o contexto:

Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa, mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro.