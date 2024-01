Amigos de Lady Gaga estão preocupados com comportamento da cantora

Foi reportado neste domingo, dia 7, que os comportamentos de Lady Gaga estão chamando a atenção de seus amigos mais próximos. Segundo o Radar Online, as fontes suspeitam de um colapso nervoso secreto.

Segundo os amigos de Gaga, ela estaria escondendo seu sofrimento. Eles temem que as inseguranças de longa data da cantora estão começando a tomar conta de seus pensamento e, por esse motivo, ela estaria agindo de maneira bem diferente do usual.

Lady Gaga marcou presença na estreia da cinebiografia Maestro. E foi esse evento que deixou uma pulguinha atrás da orelha de seu círculo de amigos mais próximo. Acontece que, segundo o site, a artista parecia desligada.

- Ela ficou se posicionando em fotos com Bradley [Cooper] e Carey Mulligan como se fizesse parte do filme. As pessoas pareciam chocadas, e Carey ficou confusa.

O convite para Gaga ir à estreia foi feito pelo próprio Cooper. Vale lembrar que os dois trabalharam juntos no filme Nasce Uma Estrela, que rendeu à cantora o Oscar de melhor canção original.

- Algumas pessoas próximas dizem que ela parece diferente nos últimos meses, quase como se tivesse tido um colapso nervoso secreto. Ela se afastou dos amigos e passa a maior parte do tempo sozinha quando não está com o namorado, Michael Polansky. [...] Vários meses atrás, Gaga confessou a uma amiga que se sentia um pouco perdida em sua carreira. Ela tem tido muito sucesso em todos os seus empreendimentos, mas se sente um pouco perdida no cenário da indústria musical.