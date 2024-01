Kanye West faz declaração polêmica em aniversário da esposa: Madrasta incrível

Kanye West não podia deixar o aniversário de sua amada passar em branco! O rapper é sempre polêmico quando decide aparecer nas redes sociais ou na mídia e, dessa vez, não foi nada diferente.

O cantor arquivou todas as suas publicações e deixou apenas as fotos onde aparece com a esposa Bianca Censori ou registros dela sozinha. E a maioria é super ousada, viu?!

Nas fotos, a arquiteta aparece usando os looks que deram o que falar na web. Todas as roupas de Bianca deixam o seu corpo à mostra e fazem questão de fazer apologia à nudez da jovem. E Ye, novo nome usado pelo cantor, não parece nada incomodado com isso.

No textinho em que ele decidiu desejar feliz aniversário para a esposa, o rapper de 46 anos de idade celebrou:

Feliz aniversário para a mestre em arquitetura mais linda, super divertida, musa icônica, inspiradora, talentosa, artista, QI 140, amorosa que está ao meu lado todos os dias, quando metade do mundo virou as costas para mim e a madrasta mais incrível para nossos filhos. Eu te amo muito, obrigado por compartilhar sua vida comigo.