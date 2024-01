Tatá Werneck revela que passou mal após gravação de cena em que Lucinda leva um tiro em Terra e Paixão

No último sábado, dia 07, Tatá Werneck bateu um papo com seus seguidores na sua conta do Instagram e revelou bastidores da reta final de gravações da novela Terra e Paixão, da TV Globo, que terá seu último capítulo exibido no dia 19 de janeiro.

A atriz revelou que chorou e até passou mal durante a gravação em que Lucinda, interpretada por Débora Falabella, sofre um atentado e leva um tiro na cabeça. Tatá ainda afirmou que, após as gravações dessa cena, se encontrou nos corredores com Leandro Lima, intérprete do Marino, que também estava emocionado.

Questionada por um seguidor quanto tempo a personagem Lucinda ficará em coma, a atriz disse que não tem essa informação:

-Não posso falar, eu nem sei na verdade. O tempo da novela não é o mesmo tempo, e tem passagem de tempo.

Após o atentado que tem como mandante Antônio, vivido por Tony Ramos, Lucinda deve passar um tempo hospitalizada e só voltar nos últimos capítulos da novela.

Mas Tatá já aproveitou o momento de desabafo com os seguidores para falar sobre sua admiração a Débora Falabella:

-A gente tem uma conexão tão forte, tão grande. A gente criou essa irmandade. Eu achei que ficou linda, porque a Débora é muito perfeita.