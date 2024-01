Novo casal? Marcelo Cady, filho de Ivete, ironiza após Anitta dizer que ele teria que ficar com Melody

Ivete Sangalo foi uma das convidadas de Anitta para o seu show em Salvador no último sábado, dia 06. Além de muita música e dança, as duas protagonizaram um momento inusitado.

A rainha do carnaval inicialmente brincou com a poderosa dizendo que seu filho, Marcelo, sabia com quem a funkeira estava ficando.

Anitta então ironizou:

Marcelo deveria pegar a Melody, disse a carioca arrancando risadas da plateia.

Ivete não deixou barato a brincadeira e respondeu de cara, colocando Anitta também como interesse do seu filho:

Ela tem que querer. Se ela quiser, pai... É vapo. Mas você não está fora da lista dele, não

A brincadeira no show se estendeu também nas redes sociais. Neste domingo, dia 07, Marcelo, de 14 anos de idade, postou o vídeo do momento inusitado da apresentação das cantoras e escreveu:

Ninguém tá puro.

Na sua postagem o adolescente ainda marcou a cantora Melody, de 16 anos de idade, que fez questão de respostar a publicação na sua conta oficial.

Será que temos um possível novo casal no ar?