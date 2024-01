Priscilla explica mudança no visual após abandonar cenário gospel: Quem sou hoje

Priscilla chocou os fãs e os seguidores ao surgir com um visual totalmente diferente do que eles estavam acostumados. A cantora rompeu com o cenário gospel e pintou os cabelos de um vermelho intenso e descoloriu as sobrancelhas.

No último sábado, dia 6, a artista participou do Caldeirão e explicou o que a motivou mudar de visual de maneira tão drástica:

- Eu acho que a gente é várias coisas e a cada momento a gente é outra coisa. Essa é quem eu sou hoje, diferente do que eu fui ontem e, provavelmente, diferente do que eu vou ser amanhã. Mesmo quando eu estava em um gênero muito nichado, como o gospel, eu não me enxergava limitada àquele nicho. Eu me explorava musicalmente e visualmente. Desde lá, me viam como uma personalidade mais disruptiva do ambiente.