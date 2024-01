Ícaro Silva confirma fim de namoro com cantor Izrra: Mas o amor, respeito e admiração são eternos

Em meados de março de 2022, Ícaro Silva e o cantor Izrra assumiram o relacionamento. Os dois eram bastante discretos com o namoro, mas chamaram a atenção recentemente por não estarem mais aparecendo juntos.

No último sábado, dia 6, o cantor estava celebrando seu aniversário e não deixou de receber uma mensagem para lá de carinhosa do namorado, ou devemos dizer, ex? Ícaro abriu o álbum de fotos com o ex-The Voice e se derreteu:

Claro que ele nasceu no dia de Reis. Feliz aniversário, pretinho, voa que o mundo é teu.

Cerca de uma hora depois, o ator completou a publicação adicionando um comentário onde revelou o fim do relacionamento dos dois, mas afirmou que a amizade segue a mesma:

Não, meus amores, nós não somos mais um casal, mas o amor, o respeito e a admiração são eternos.

E não podia faltar uma resposta fofinha igual, né? Izrra também deixou claro que o sentimento é recíproco:

Obrigado, pretinho! Você é incrível. Eu te amo.