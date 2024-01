Eliezer rebate internauta que o acusou de dar golpe em Viih Tube e diz que tomará medidas legais: Agora você vai provar

Viih Tube e Eliezer não apenas apresentam uma ótima sintonia no casamento, como também provam que possuem uma bela parceria profissional. O casal usou as redes sociais para comemorar que agora trabalhará em um novo escritório.

E uma publicação nos Stories do Instagram, o ex-BBB escreveu:

Estamos fazendo a mudança do nosso escritório novo. Para quem não sabe, a gente juntou os trapos na vida amorosa (casamos) e na profissional (nossa equipe agora para tudo é uma só). Um passo que passamos o ano inteiro planejando e sonhando com ele. Hoje demos o início. Já temos a Seu Baby Tube e agora vamos crescer juntos. Porque casamento é parceria e parceria é isso, um pelo outro. Deus abençoe.

O famoso ainda mostrou um vídeo em que aparece fazendo a mudança e se declarou à esposa:

Muito feliz por tudo o que estamos realizando juntos. Muito feliz por ver onde chegamos em tão pouco tempo. Muito feliz por ter você do meu lado. Muito feliz com os nossos planos. Te amo, Viih Tube.

Eliezer acordou neste domingo, dia 7, pronto para defender acusações feitas por internautas. O ex-BBB estava nas redes sociais e se deparou com um comentário feito por uma usuária do X - antigo Twitter - que publicou o Stories do famoso falando sobre o novo escritório e escreveu:

A Viih Tube levou um golpe tão grande do Eliezer que até eu que não gosto dela tô com pena. Quando ela acordar a briga vai ser tão feia, podem esperar e me cobrar.

Mais uma vez provando que não leva desaforo para casa, Eli fez questão de rebater e deixar avisado que tomará medidas legais.

Pena você deveria é ter de você, e dinheiro também, porque agora você vai provar em juízo o golpe que eu dei nela e que você contou para os seus 25 mil de seguidores e a briga na justiça não vai ser feia, vai ser muito fácil. Nos vemos lá.