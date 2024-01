MC Mirella compartilha novos detalhes de nascimento de Serena e se derrete: Dia mais emocionante

MC Mirella e Dynho Alves estão vivendo nas nuvens desde o nascimento da pequena Serena. Os novos papais estão sempre se derretendo pela herdeira e não perdem a oportunidade de compartilhar os momentos mais importantes com a bebê.

Dessa vez, a funkeira mostrou novos detalhes do parto da neném. Com um vídeo super fofo, a mamãe de primeira viagem exibiu novos registros e arrancou suspiros dos seguidores. A compilação mostra os cuidados que os médicos tiveram com Serena antes de entregá-la nos braços dos papais.

Na legenda, Mirella não aguentou e se derreteu pela herdeira:

Meu renascimento e seu nascimento. Serena. O dia mais emocionante, um registro inesquecível para todos que torceram e gostam de nós, da minha família! Imensamente realizada e feliz, tudo por você, nossa pequena!

Vale lembrar que Serena é a primeira filha de Mirella com Dynho Alves. Os dois começaram a se relacionar ainda em 2017. Já em 2021, eles se casaram, mas, no mesmo ano, a artista entrou com um pedido de divórcio enquanto o dançarino estava confinado em A Fazenda.

A separação foi marcada por diversos desabafos na internet. Porém, menos de um ano depois, Mirella revelou que os dois tinham reatado o romance. Em maio de 2023, o casal descobriu a gravidez da pequena Serena. A bebê nasceu no dia 26 de dezembro de 2023.