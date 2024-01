Aline Wirley encanta seguidores com vídeo em que recebe abraço dos três filhos

A família de Aline Wirley e Igor Rickli aumentou e eles não poderiam estar mais felizes com isso! Apreciando todo e cada momento que passam com seus três filhos, o casal segue encantando os seguidores com os registros em que aparecem com o filho biológico Antônio e os dois adotivos.

Na última sexta-feira, dia 6, Aline mostrou um momento para lá de fofo em que recebe um abraço bem gostoso das três crianças. Na legenda, a artista escreveu:

Sou grata, a todo instante sou grata. Te agradeço tempo, te agradeço Deus, te agradeço universo.