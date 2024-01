Em Fernando de Noronha, Paulo André compartilha registro com Jade Picon e web vai à loucura

É isso mesmo que estamos vendo? Paulo André, assim como diversas celebridades, está curtindo muito sua estadia em Fernando de Noronha. Para celebrar os bons momentos da viagem, o atleta decidiu abrir um álbum de fotos nas redes sociais - mas um vídeo chamou mais atenção do que os outros.

No meio dos registros, P.A incluiu um vídeo em que aparece na praia com Jade Picon, artista com quem teve affair enquanto estava confinado no BBB22.

De acordo com as últimas horas aqui em F. Noronha, escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas foram à loucura ao ver Paulo André e a atriz interagindo.

Sem estruturas para Jadré em Noronha, escreveu uma seguidora.

Ahhhhh vocês tão me deixando sonhar!!!!, reagiu outra.

Lindo ver essa amizade e ver Jadré em Noronha!!, elogiou uma terceira.