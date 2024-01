Ricardo Vianna deixa Lexa tímida ao falar sobre casar e ter filhos com a cantora

Durante participação no Caldeirão com Mion, Ricardo Vianna surpreendeu todo mundo ao falar sobre planos de se casar com Lexa. A cantora, que também foi pega desprevenida, deu risada e ficou tímida com a declaração.

Após escutarem uma música romântica de Jorge Vercillo, Marcos Mion perguntou aos convidados se havia alguém querendo casar. Lexa apenas respondeu vagamente:

- Futuramente...

Em contrapartida, Ricardo não perdeu tempo e disparou:

- Jorge, deixa aqui o telefone que daqui a uns... quantos meses?

O apresentador da atração amou a resposta e contou que não demorou muito para se casar com Suzana Gullo e ter Romeo.

- Esse é dos meus! Eu com seis meses já estava casado e já tinha um no forno.

Pela segunda vez no programa, o ator surpreendeu com sua reação rápida e disse:

- Acho que eu vou seguir você, hein!

Será que logo veremos os dois anunciando um noivado?