John Mayer revela desejo de se casar e explica qual é sua fantasia romântica: - Confiança

Durante participação no podcast Comfort Food de Kelly Rizzo, John Mayer falou sobre seus planos futuros no quesito romance. Segundo informações da revista People, o cantor confessou que deseja se casar.

- As pessoas não acham que eu quero me casar. Eu absolutamente quero me casar, disse o artista.

Ele ainda explicou como gostaria que fosse o relacionamento com a esposa.

- Você conhece o segredo: na verdade, estou bastante bem ajustado. E eu quero tanto me casar, apenas para que minha esposa saiba em seu coração, tipo: John saberá o que fazer. Eu só acho que esse nível de confiança é a coisa mais atraente do mundo para mim, de: Se meu marido estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Ligue para John. Ligue para meu marido. Você é um adulto quando esta é sua fantasia romântica. Você é um adulto de pleno direito.

A apresentadora então perguntou ao músico:

- O seu fetiche é que você quer que alguém diga: John tem um cara.

Ao que John foi sincero na reação:

- Fetiche em confiança? Oh meu Deus. Fetiche em confiabilidade? SIM.