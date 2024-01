Nadal tem lesão confirmada e desiste do Aberto da Austrália: 'Não estou pronto'

Após disputar três jogos em Brisbane, o espanhol Rafael Nadal, de 37 anos, anunciou, neste domingo, que não vai disputar o Aberto da Austrália que começa daqui a uma semana. Por meio das redes sociais, ele afirmou que o motivo da desistência é uma lesão muscular.

"No momento, eu não estou pronto para competir no nível máximo. Estou voltando para a Espanha para ver meu médico, iniciar tratamento e também descansar", diz parte do texto que o tenista postou no "X", antigo Twitter.

Nadal informou ainda que exames feitos após sua chegada a Melbourne indicaram uma pequena ruptura no músculo. Ao invés de apostar em um tratamento que permita tentar disputar o torneio, ele adotou a cautela. "A ressonância magnética apontou uma pequena ruptura, não na mesma região onde tive a lesão. Essa é a boa notícia", informou Nadal.

Um dos maiores tenistas espanhóis de todos os tempos, Nadal estava quase um ano afastado do circuito devido a uma lesão no quadril. Em função das dores, ele chegou até a cogitar a sua aposentadoria das quadras.

Apesar da frustração por não poder disputar o Aberto da Austrália, Nadal não vê tanto motivo para preocupação e acredita que a nova lesão possa estar relacionada às partidas que disputou neste início de ano em sua tentativa de voltar a jogar.

"Muitas coisas podem estar acontecendo em um corpo como o meu depois de um ano sem jogar tênis. Então espero que seja apenas isso, apenas um músculo sobrecarregado", disse Nadal após a derrota para Jordan Thompson em jogo válido pelas quartas de final do Torneio de Brisbane.

Em resposta à postagem do tenista, a organização do Aberto da Austrália mandou, neste domingo, uma mensagem de solidariedade ao atleta. No comunicado, "os votos são de uma rápida recuperação".

"Sentiremos sua falta em Melbourne, Rafa. Enviamos tudo para você. Nosso amor e nossos melhores votos de uma rápida recuperação. Vejo vocês em breve na quadra", disse a organização do torneio em suas redes sociais.