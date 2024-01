Boston Celtics freia embalo dos Pacers na NBA em noite de inspirada de Jayson Tatum

Com 38 pontos, 13 rebotes e seis assistências, Jayson Tatum comandou a vitória do Boston Celtics sobre o Indiana Pacers por 118 a 101, na madrugada deste domingo, pela temporada regular da NBA, e quebrou uma série de seis vitórias seguidas do rival na competição. Destaque da partida, o ala da equipe visitante comentou sobre o triunfo fora de casa.

"Conseguimos encontrar maneiras de ser agressivo e jogamos o nosso basquete", afirmou Jayson Tatum que acertou oito cestas de três pontos. Ele exaltou ainda a sintonia de pensamento com o técnico Joe Mazzulla para explicar o bom momento dos Celtics. "Eu e Joe assistimos muitas partidas juntos. É jogar no espaço e buscar as ações", afirmou.

Mas se Jayson Tatum terminou o confronto como destaque, Jaylen Brown facilitou a sua missão. O armador participou das tramas ofensivas, marcou 31 pontos, e foi eficiente no trabalho de garrafão ao pegar quatro rebotes. Ao comentar o triunfo de sua equipe, Joe Mazzulla deu ênfase ao desempenho coletivo.

"O Indiana é um time muito bom. Mas quando jogamos basquete conectados, com defesa física no meio da quadra e ataque intencional e equilibrado, a nossa atuação melhora muito. E foi isso que fizemos", disse o treinador dos Celtics.

Pelo lado dos donos da casa, Tyrese Haliburton lamentou a quebra na sequência de seis vitórias consecutivas. Para ele, os Pacers se precipitaram no momento de definir os pontos. "Perdemos muitos arremessos. Eles (Celtics) têm uma equipe defensiva muito boa e não desperdiçaram as chances que tiveram", afirmou o armador.

Em outro jogo da rodada, Giannis Antetokounmpo até que fez a sua parte, mas não conseguiu evitar a derrota do Milwaukee Bucks para o Houston Rockets por 108 a 112. Autor de 48 pontos, 17 rebotes e duas assistências, ele deixou a quadra bastante irritado.

"Temos que ser melhores, jogar melhor, defender melhor e confiar mais uns nos outros. Precisamos ser melhor treinados. Temos que melhorar em tudo, a começar pelo gerente do equipamento e os dirigentes. Teremos quatro meses para evoluir, então vamos ver o que vai acontecer", disse Antetokounmpo sem esconder o seu descontentamento com toda a estrutura envolvendo os Bucks.

Maior pontuador dos Rockets com 21 pontos e onze rebotes, Alperen Sengun valorizou a atuação do time e o resultado obtido diante de sua torcida. "Jogamos o máximo que pudemos e fizemos tudo para detê-los. Com a exceção de Giannis, que jogou demais, marcamos bem todos os outros atletas e, então, saímos vencedores", disse o pivô.

Quem também entrou em quadra, e decepcionou a sua torcida, foi o Philadelphia 76ers que acabou derrotado pelo Utah Jazz pela contagem de 109 a 120. O time voltou a sentir a ausência de Joe Embiid e não teve forças para superar o rival.

Lauri Markkanen foi o atleta mais efetivo dos visitantes ao anotar um "double-double" com 33 pontos e 13 rebotes. Já pelo Philadelphia, Tyrese Maxey foi quem mais pontuou (25), tendo feito ainda nove assistências.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Indiana Pacers 101 x 118 Boston Celtics

Washington Wizards 105 x 121 New York Knicks

Philadelphia 76ers 109 x 120 Utah Jazz

Houston Rockets 112 x 108 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x LA Clippers