Azulão perde para o Avaí e jogará a vida contra o Retrô

O São Caetano é outra equipe da região que terá que vencer na última rodada da primeira fase da Copa São Paulo se quiser se classificar. Neste sábado, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, o Azulão perdeu por 2 a 0 para o Avaí-SC e está em terceiro no grupo. Na outra partida do Grupo 32, o Retrô-PE venceu o Nacional e subiu para a segunda colocação.

O time catarinense só precisou dos primeiros 45 minutos para vencer, e o placar só não foi maior porque o zagueiro Vini desperdiçou um pênalti logo aos 5 minutos do primeiro tempo.

Na próxima terça-feira (9), o Azulão terá que vencer o Retrô para se classificar.