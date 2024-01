Cachorrão para na defesa baiana e não sai do zero contra o Conquista

A partida contra o Conquista-BA não foi bem do jeito que o torcedor do EC São Bernardo imaginava. Uma vitória ontem já garantiria o Cachorrão na segunda fase da Copa São Paulo. Porém, em campo, o time decepcionou. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo 25, a equipe da região não saiu do zero contra o azulino baiano e agora terá que vencer o já classificado Juventude-RS na próxima terça-feira (9) se quiser avançar.

Nas arquibancadas, mais de 5.000 pessoas empurravam o Cachorrão debaixo de muito sol e temperatura perto dos 30ºC.

O primeiro tempo foi de pouca emoção. O Cachorrão até conseguiu chegar algumas vezes, porém, sem efetivade. A forte marcação do Conquista impediu a criação de jogadas em velocidade da equipe são-bernardense, que levou pouco perigo à meta do goleiro Davi Souza que, aliás, foi o grande destaque do time baiano.

Na segunda etapa o enredo foi o mesmo. O São Bernardo tentando achar espaços e o Conquista se defendendo. A estratégia baiana, aliás, deu muito certo. O time cedeu poucos espaços e evitou ser sufocada pelo ataque do Cachorrão. As alterações promovidas pelo técnico Marcos Bazílio também não surtiram efeito e as redes seguiram sem balançar até o apito final do juíz.

JUVENTUDE

Logo em seguida jogaram Juventude e Portuguesa Santista. Mais uma vez os gaúchos fizeram prevalecer o favoritismo e venceram por 1 a 0 garantindo classificação.