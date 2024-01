Chelsea goleia Preston, da 2ª divisão, por 4 a 0 e avança na Copa da Inglaterra

O Chelsea faz campanha irregular no Campeonato Inglês, no qual ocupa apenas a décima colocação, mas continua com bom desempenho nas Copas. Neste sábado, em Stamford Bridge, o time goleou o Preston North End, da segunda divisão, por 4 a 0, e avançou à quarta fase da Copa da Inglaterra. Na terça-feira, enfrenta o Middlesbrough pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.

O time do técnico Mauricio Pochettino teve um primeiro tempo difícil contra o Preston, quando criou poucas chances e desceu para o vestiário com 0 a 0 no placar. No segundo tempo, o Chelsea conseguiu o primeiro gol aos 13 minutos com Broja, de cabeça.

O zagueiro brasileiro Thiago Silva, que começou no banco de reservas, ampliou para o time de casa também de cabeça. O Chelsea chegou à goleada com Sterling, em bela cobrança de falta, e o argentino Enzo Fernandes, após assistência de Sterling.

A goleada dá sequência ao bom retrospecto recente do Chelsea no Stamford Bridge, onde não perde desde outubro. Na terça, porém, o time vai ao Riverside Stadium, enfrentar um abatido Middlesbrough pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Ao mesmo tempo em que o Chelsea goleava, o Riverside Stadium testemunhava a eliminação na Copa da Inglaterra do time da casa diante do Aston Villa. Apesar de ser vice-líder do Inglês, o Aston Villa não vencia na Copa da Inglaterra desde 2016 e sofreu contra o time da segunda divisão e só assegurou a vitória aos 43 minutos do segundo tempo, com gol de Cash.

Outros resultados da Copa da Inglaterra deste sábado: AFC Wimbledon 1 x 3 Ipswich Town; Coventry City 6 x 2 Oxford United; Maidstone United 1 x 0 Stevenage; Millwall 2 x 3 Leicester City; Blackburn Rovers 5 x 2 Cambridge United; Gillingham 0 x 4 Sheffield United; Hull City 1 x 1 Birmingham; Newport County 1 x 1 Eastleigh; Norwich 1 x 1 Bristol Rovers; Plymonuth Argyle 3 x 1 Sutton United; Queens Park Rangers 2 x 3 Bournemouth; Southampton 4 x 0 Walsall; Stoke City 2 x 4 Brighton; Watford 2 x 1 Chesterfield; Sheffield Wednesday 4 x 0 Cardiff City e Swansea 2 x 0 Morecambe.