Valentina Bandeira agradece apoio dos fãs após ser demitida do BBB: O amor cura

A atriz e comediante Valentina Bandeira foi às redes sociais neste sábado, 06 de janeiro, agradecer o apoio que recebeu dos fãs após ter sido afastada do Big Brother Brasil.

Valentina foi contratada para apresentar o Bate Papo BBB com a atriz Thais Fersoza. Mas ela foi demitida do elenco depois de ter deixado escapar durante uma participação em um podcast em dezembro de que faria parte da apresentação do reality.

Pelas redes sociais, a atriz agradeceu a todos que a apoiaram nesse momento difícil:

Impossível encontrar palavras pra agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada, disse a comediante.