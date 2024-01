Cher tem pedido de tutela legal sob o filho negado por juíza; advogados dizem que é uma decisão de vida ou morte

No final de dezembro de 2023, segundo informações do Page Six, a cantora Cher teria entrado com um pedido de tutela legal sob o filho, Elijah Blue Allman. O herdeiro da artista estaria desaparecido e ela estaria temendo pele saúde mental dele.

Ainda segundo o site, a cantora afirmou que Allman estaria para receber dinheiro do fundo fiduciário, mas seria incapaz de conseguir administrar suas próprias finanças de forma segura e evitar causar problemas à sua saúde. Cher ainda afirma que o filho pode abusar do uso de substâncias ilícitas.

Nos documentos, a cantora também diz que Elijah estaria pronto para usar o dinheiro que receber para comprar drogas e deixaria de fazer compras essenciais para sua sobrevivência, assim, colocando a própria vida em risco.

Os advogados de Cher afirmam que a decisão tomada pela corte sobre a tutela legal é uma decisão de vida ou morte. Segundo a People, nos documentos, eles defendem:

Nós precisamos da capacidade de receber o dinheiro no lugar do senhor Allman para simplesmente ter a certeza de assegurar sua segurança e ter a certeza que o dinheiro será usado para o seu benefício.

Porém, na última sexta-feira, dia 5, após uma audiência, o pedido teria sido negado pela juíza responsável pelo caso. Ainda segundo a revista, a equipe de Elijah não teria tido tempo de receber toda a documentação e expressar uma defesa.

Em seu depoimento, Allman, que tinha sido apontado como desaparecido pela mãe, afirmou que a tutela não é necessária, uma vez que ele estaria sóbrio há pelo menos três meses.

- Passei por um teste de drogas recentemente e estou disposto a passar por outros exames no futuro. Eu estou limpo e sóbrio de substâncias ilícitas por mais de 90 dias. Sou completamente capaz de administrar o dinheiro deixado pelo meu pai.

Novas decisões devem ser tomadas no dia 29 de janeiro, quando uma audiência temporária irá acontecer novamente.