Biden fará discurso sobre Estado da União em 7 de março

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou na rede X (antigo Twitter) que fará o discurso anual sobre o Estado da União em sessão conjunta do Congresso norte-americano em 7 de março. Biden respondeu ao convite do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, para o ato. "Estou ansioso por isso, sr. Presidente", escreveu Biden, em resposta a Johnson.

O pronunciamento é uma espécie de relatório anual que o chefe do Executivo apresenta ao Congresso do país. O discurso de Biden ocorre em momento conturbado de sua gestão em meio à abertura de uma investigação de impeachment contra o presidente americano pela Câmara dos Representantes. E será também o último discurso sobre o Estado da União antes da sua campanha à reeleição em novembro.

Na carta enviada à Casa Branca neste sábado, 6, Johnson diz que é seu dever convidar Biden para o discurso sobre o Estado da União "neste momento de grande desafio para o nosso país". Geralmente, o pronunciamento anual do presidente ao Congresso ocorre no fim de janeiro ou fevereiro. Neste ano, foi agendado para março, após alguns prazos críticos de projetos de orçamento do governo. No ano passado, Biden prometeu no pronunciamento adotar medidas mais agressivas em relação às mudanças climáticas e aumentar impostos sobre empresas e ricos.