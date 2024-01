Maite Perroni diz que empresário do RBD foi afastado

O empresário do RBD, Guillermo Rosas, foi afastado de seu cargo no grupo mexicano. A informação foi confirmada por Maite Perroni em entrevista à revista espanhola Hola. A decisão foi tomada pelos integrantes da banda após a repercussão de rumores de que Guillermo teria supostamente desviado dinheiro durante a Soy Rebelde Tour.

O empresário não se pronunciou sobre as acusações até o momento nas redes sociais e nem na imprensa. A reportagem enviou uma mensagem para Guillermo para saber seu posicionamento, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

"Começamos um ciclo com ele, estávamos compartilhando com ele o início de toda essa turnê, alguns shows, e depois continuamos", disse a cantora. Sobre as acusações de desvio, ela respondeu: "Neste momento não podemos fazer qualquer tipo de declaração que faça tal afirmação, estamos apenas fazendo um encerramento administrativo da turnê e depois poderemos ter mais clareza sobre as coisas. Ele já não é parte da equipe", afirmou.

A imprensa mexicana repercutiu a notícia de que fãs do grupo teriam denunciado Guillermo de desviar US$ 250 mil por meio de pacotes VIPs para interagir com a banda durante a turnê. O programa de TV Chisme No Like afirmou que ele não repassou esse dinheiro para os artistas.

Nas redes sociais, passaram a circular rumores de que ele teria sido afastado da banda quando Anahí retirou as informações sobre o empresário da sua bio no Instagram. Guillermo trabalhava com o grupo desde a transmissão da novela Rebelde.