Biden diz que democracia americana foi testada há 3 anos com invasão ao Capitólio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em uma publicação no X (ex-Twitter), neste sábado, 6, que a democracia americana foi testada há três anos, quando "uma multidão violenta alimentada por mentiras atacou o Capitólio". Segundo Biden, a democracia se manteve no país porque "nós, o povo, prevalecemos". O presidente também disse que cabe à população americana provar que a democracia, apesar de todas as suas imperfeições, ainda é um "farol para o mundo e uma promessa a ser cumprida".

A invasão ao Capitólio, em Washington, completa três anos neste sábado, 6. Na ocasião, milhares de apoiadores do Partido Republicano invadiram o principal símbolo de poder político da maior economia do mundo com o objetivo de manter o ex-presidente Donald Trump no poder, após derrota do candidato republicano nas eleições de 2020 para Biden.