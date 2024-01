Fernanda Paes Leme reencontra Paulo Vilhena e relembra época de Sandy & Junior: Trajetória lindona

Fernanda Paes Leme é do time que está passando a primeira semana de 2024 aproveitando o sol e as águas de Fernando de Noronha. E é claro que não podia faltar um encontro icônico por lá, né?

A apresentadora topou com Paulo Vilhena e não deixou de presentear os seguidores com alguns registros desse momento. Fepa e Paulo posaram juntos curtindo o sol da praia e até a filhinha do ator apareceu sorridente. Na legenda, eles relembraram quando se conheceram nos bastidores da série Sandy & Junior, que foi ao ar entre 1999 e 2002.

Patty e Gustavo pra sempre. Porque não foi só um trabalho, foi uma relação que nasceu e cresceu junto com a gente, desde os meus 15 anos, com nossas diferenças, semelhanças, numa trajetória lindona de amizade real oficial...

Na sequência, Fepa também falou sobre a bebê de Paulo e a que está na sua barriga. Vale lembrar que a gravidez da atriz é fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

Agora nos encontramos aqui, nesse lugar que a gente ama, celebrando mais um ano de sua vida, com sua pequena no colo, eu com a minha na barriga, muitas histórias para lembrar e a certeza de tantas outras para viver. Agora é só começo de tudo! Feliz vida, amigo. Te amo.

Nos comentários, é claro que Paulo não deixou de se derreter pela amiga também, né?

Ah, Fernanda? Quem diria que a ficção daria para gente a nossa melhor versão da realidade. Patty e Gustavo foram tão importantes para nós. Trabalhamos com tanto amor, cuidado e dedicação para nós e por nós. O que inclui nossa família formada no programa! Te amo hoje e sempre.

Até a própria Sandy se derreteu pelos amigos e respondeu:

Ah, não aguento!

A apresentadora ainda aproveitou o momento para exibir a barriguinha de grávida e arrancar suspiros dos seguidores. Usando um biquíni rosa bem forte, a beldade posou na piscina do hotel onde ficou hospedada.

Vale lembrar que essa é a primeira gravidez de Fepa e ela está esperando uma garotinha que se chamará Pilar. Muito fofa, né?